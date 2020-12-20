Özel kalem, memuriyete sıçrama tahtası oldu

Sayıştay raporları, AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nün ‘Doldur boşalt makamı' olarak kullanıldığını ortaya koydu. Sayıştay raporuna göre, özel kaleme atanan kişilerden bazıları 1 gün, bazıları 4 gün çalıştıktan sonra kamu kurumlarına aktarılıp memur oldu. Bir yılda 13 Özel Kalem Müdürü değişti, bunlardan 8'i kamu kurumlarına geçti. Özel kalemde 6 ay 28 günden fazla kalan da olmadı. Her gelen kısa süre sonra devlet kurumlarına memur olarak geçiş yaptı. Belediyenin özel kalemi, memuriyet için, sıçrama tahtası olarak kullanıldı.

Sayıştay raporunda, “Özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalarda; bir seçim dönemi boyunca çalıştırılması esasına riayet edilmeyerek bu kadronun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanılır hale geldiği, bu suretle kanun önünde eşitlik, kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı bir durumun oluşmasına sebebiyet verilmiştir” denildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleler karşılığında şirketlerden klimalı, 3 binek araç ile en az 4 adet yolcu kapasiteli 1 adet panelvan araç istediği de belirlendi. Sayıştay denetçileri belediyenin 2019 yılı içerisinde bazı çiçek, ağaç ve bitki mal alımlarını ihale yapmaksızın temin ettiğini ve 1 milyon 112 bin TL ödediğini de saptadı.

İhaleleri parçalara bölüp limitin altında kaldılar

Belediyenin bazı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, parasal limitlerin (90 bin 358 TL) altında kalmak amacıyla kısımlara bölündüğü tespit edildi. 191 bin 284 TL tutarındaki hendek ihalesi üç parçaya bölünerek doğrudan temin yöntemi ile verildi. Açık hava görselleri basım işi için 170 bin 536 TL tutarındaki ihale de ikiye bölünüp aynı şirkete verildi. Kamera güvenlik sistemleri alımı işindeki 127 bin 340 TL'lik tutar da iki parçaya bölündü.