Özel kreşler açık mı kapalı mı belli değil!

Ankara Özel Okul Öncesi ve Çocuk Kulüpleri Derneği Başkanı Banu Özkan, özel anaokulları ve kreşlerin son açıklanan kısıtlamalar sonrası durumunu anlattı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Ankara'da da son açıklanan kararlar sonrası özel anaokulları ve kreşlerin kapanıp kapanmadığına dair bir kafa karışıklığının olduğunu belirten Özkan, anaokullarının kapatıldığını ancak kreş ve gündüz bakımevlerinin çoğu ilde hâlâ açık olduğunu söyledi.

Özkan, “Kreş ve gündüz bakımevleri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlıdır, anaokulları ve ana sınıfları ise Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır. Bunların kimi özeldir, kimi devlete bağlıdır. Siyasiler de bu ayrımı çok net ortaya koyamayınca bu son açıklamalarda neresi kapalı, neresi açık kavram karmaşası oldu, velilerdeki karışıklık buradan çıktı” dedi. Velilerin çoğunun çalıştığını dolayısıyla çocukları için bir çözüm önerisi beklediklerini aktaran Özkan, şöyle konuştu: “Velilerimiz haklı olarak diyor ki; ‘Ben çalışıyorum, eşim çalışıyor ve Ankara'da hiç akrabamız yok. Biz çocuğumuzu şimdi nereye bırakacağız, ne yapacağız?' Devletin bu endişeyi giderecek hamlelerde bulunması gerekir.”