Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Özel kreşler açık mı kapalı mı belli değil!

Çalışanlar çocuklarını nereye bırakacağını kara kara düşünüyor… Ankara Özel Okul Öncesi Derneği Başkanı Banu Özkan, yetkililerin anaokulu ve kreş ile gündüz bakımevlerini birbirinden net bir şekilde ayırmadığı için birçok ilde karışıklık yaşandığını söyledi.

Güncellenme: 04:49, 08/12/2020
Haberler Gündem
Özel kreşler açık mı kapalı mı belli değil!

Ankara Özel Okul Öncesi ve Çocuk Kulüpleri Derneği Başkanı Banu Özkan, özel anaokulları ve kreşlerin son açıklanan kısıtlamalar sonrası durumunu anlattı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Ankara'da da son açıklanan kararlar sonrası özel anaokulları ve kreşlerin kapanıp kapanmadığına dair bir kafa karışıklığının olduğunu belirten Özkan, anaokullarının kapatıldığını ancak kreş ve gündüz bakımevlerinin çoğu ilde hâlâ açık olduğunu söyledi.

SORUMLULUK AİLEDE OLMALI
Banu Özkan, “Özel kreşlerin ve özel anaokullarının açık ya da kapalı olmasında sorumluluk ailelere bırakılmalı, devlet de denetimlerini artırarak bu kurumları denetlemeli” dedi.

Özkan, “Kreş ve gündüz bakımevleri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlıdır, anaokulları ve ana sınıfları ise Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır. Bunların kimi özeldir, kimi devlete bağlıdır. Siyasiler de bu ayrımı çok net ortaya koyamayınca bu son açıklamalarda neresi kapalı, neresi açık kavram karmaşası oldu, velilerdeki karışıklık buradan çıktı” dedi. Velilerin çoğunun çalıştığını dolayısıyla çocukları için bir çözüm önerisi beklediklerini aktaran Özkan, şöyle konuştu:  “Velilerimiz haklı olarak diyor ki; ‘Ben çalışıyorum, eşim çalışıyor ve Ankara'da hiç akrabamız yok. Biz çocuğumuzu şimdi nereye bırakacağız, ne yapacağız?' Devletin bu endişeyi giderecek hamlelerde bulunması gerekir.”

aile Ankara Çocuk Milli Eğitim Bakanlığı okul Türkiye
Yayınlanma Tarihi:05:00,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more