Özer Sencar araştırmalarının sonucunu paylaştı: “Dikkate değer bir durum”

MetroPOLL Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Nisan 2020 raporunu açıkladı. Şirketin kurucusu ve CEO’su Özer Sencar Twitter’dan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in zaman içindeki beğeni düzeylerinin karşılaştırıldığı bir çalışmayı paylaştı.

Sencar “Meral Akşener'in popülaritesi Kasım 2019'dan bu yana belirgin şekilde artmış. Parti liderleri arasında popülaritesi en yüksek ikinci olmuş. Dikkate değer bir durum” ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ

Türkiye’nin Nabzı 2020 Nisan ayı araştırması 16 -21 Nisan tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi 1288 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,73 hata payı ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.