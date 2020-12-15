Özgür Özel: Varlık Fonu denetimden mi kaçırılıyor?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde; Türkiye Varlık Fonu'nun 2019 yılına ait mali tablo ve faaliyetlerinin Ekim 2020'de denetlenmesi gerekirken kanunda belirtilen zaman dilimi içinde Plan ve Bütçe Komisyonu'na ulaştırılmadığını ve denetiminin yapılamadığını söyledi.

“EKİM 2020'DE DENETLENMELİYDİ”

CHP'li Özel, soru önergesinde, “6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'nin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un “Denetim” başlıklı 6'ncı maddesinin 3'üncü fıkrası şirket ve şirket tarafından kurulacak diğer şirketler ile Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonların bir önceki yıla ait mali tabloları ile faaliyetlerinin, her yıl ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na Cumhurbaşkanlığı'nca gönderilen denetim raporları üzerinden denetleneceği hükmünü içermektedir.

İlgili kanun, Plan ve Bütçe Komisyonu'na Türkiye Varlık Fonu'nun 2019 yılına ait mali tablo ve faaliyetlerinin denetim raporları üzerinden Ekim 2020'de denetlenmesi sorumluluğu yüklemektedir. Ancak şirkete ve fona ait 2019 yılı denetim raporu, kanunda belirtilen zaman dilimi içinde komisyona ulaştırılmamış ve denetim yapılamamıştır” ifadesini kullandı.

“PARLAMENTOYA OLAN GÜVEN SARSILIYOR”

İlgili mevzuatta yeri olan denetimlerin dahi yapılamıyor olmasının Parlamento'ya olan güveni sarstığını belirten Özel, “Fonun kanunen Ekim 2019'da yapılması gereken 2018 yılı denetimi de ancak Haziran 2020'de yapılabilmiştir. Tüm bu gelişmeler Türkiye Varlık Fonu'nun denetimden kaçırıldığı yorumlarına neden olmaktadır. Rejime kasteden anayasa değişikliğiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim işlevinin aşındırıldığı ortadadır. Ancak ilgili mevzuatta yeri olan denetimlerin dahi yapılamıyor olması, Parlamento'ya olan güveni de sarsmaktadır.”dedi.

“VARLIK FONU DENETİMDEN KAÇIRILMAK MI İSTENİYOR?”

Raporun TBMM'ye neden gelmediğinin ve gecikme nedeniyle TBMM Başkanlığı'nın bir girişimde bulunup bulunmadığının açıklığa kavuşturulmasını isteyen Özel, “Bu gecikme Varlık Fonu'nun denetimden kaçırılmak istendiği yorumlarını kuvvetlendirmektedir. Varlık Fonu olmak yerine Borçlanma Fonu'na dönüşen bir paralel hazine ile karşı karşıyayız. Son dönemdeki tartışmalı satışlar da düşünüldüğünde raporun geciktirilmesinin bir alışkanlık haline getirildiği görülmektedir. Saray rejiminin hesap vermekten ne kadar imtina ederse etsin, kanuni zorunluluklarının yerine getirilmesinin takipçisi olacağız” dedi.

Özgür Özel’in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle verdiği soru önergesi şu şekilde:

1. Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin 2019 yılı denetim raporunun TBMM'ye gelmemiş olmasının nedeni nedir?

2. TBMM Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi'nin denetim raporlarının TBMM'ye gönderilmemesi üzerine bir girişimde bulunmuş mudur? Hangi sonuçlara ulaşılmıştır? Herhangi bir girişimde bulunulmamış ise nedeni nedir?

3. 2018 yılı denetim raporlarının da geciktiği dikkate alındığında, Cumhurbaşkanlığı'nın fona ait raporları süresi içinde TBMM'ye sunmamayı bir alışkanlık haline getirdiği anlaşılmaktadır. TBMM'nin denetim hakkı ve saygınlığının korunması için bir girişimde bulunacak mısınız?