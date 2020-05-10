Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Özgürlüğün tadını kahkahalarıyla çıkardı

Corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan yasağın ardından bugün sokağa çıkma izni bulunan vatandaşlardan olan 68 yaşındaki Selim Çakır, mutluluğunu kahkahaları ile ifade etti.

Halil ATAŞ / Bursa
23:54 -
Haberler Gündem

Corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan yasağın ardından bugün 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi.

Saat 11.00’de başlayan izinle birçok vatandaş 50 gün sonra ilk defa sokağa çıktı. Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan Selim Çakır (68) ise evde oturduğu günlerin acısını kahkahalar atarak çıkardı.

“ÇOK MUTLUYUM”

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan Selim Çakır, diğer 65 yaş üstü vatandaşlar gibi evinde geçirdiği 50 günün ardından özgürlüğün tadını çıkarmak için İznik gölü sahiline indi.

Sahilde dolaşan Çakır’a kendisini nasıl hissettiği soruldu. “Çok mutluyum” cevabını veren Çakır’ın attığı kahkahalar sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

İLGİLİ HABERBakan Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür!Bakan Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür! İLGİLİ HABER65 yaş üstü vatandaşlar parklara akın etti65 yaş üstü vatandaşlar parklara akın etti
Bursa Çocuk Corona Sağlık Sağlık Bakanı
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more