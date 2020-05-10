Özgürlüğün tadını kahkahalarıyla çıkardı

Corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan yasağın ardından bugün 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi.

Saat 11.00’de başlayan izinle birçok vatandaş 50 gün sonra ilk defa sokağa çıktı. Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan Selim Çakır (68) ise evde oturduğu günlerin acısını kahkahalar atarak çıkardı.

“ÇOK MUTLUYUM”

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan Selim Çakır, diğer 65 yaş üstü vatandaşlar gibi evinde geçirdiği 50 günün ardından özgürlüğün tadını çıkarmak için İznik gölü sahiline indi.

Sahilde dolaşan Çakır’a kendisini nasıl hissettiği soruldu. “Çok mutluyum” cevabını veren Çakır’ın attığı kahkahalar sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

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