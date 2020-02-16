‘Özkök Genelkurmay Başkanı olduğunda askeri vesayet biter’

Şirin, Fethullah Gülen'in “Hilmi Özkök Genel Kurmay Başkanı olursa askeri vesayet biter” dediğini öne sürdü.1999'un sonlarına doğru Fazilet Partisi ile ABDye gittiğini belirten Emin Şirin, olayı şöyle anlattı:

YANIMDA GERÇEKLEŞTİ

“Fazilet heyeti ile Kanal 7'nin temsilcisi olan Akif Beki'nin teklifi ve organizesi ile Fethullah Gülen'in kahvaltı davetine ABD'ye gittik. Akif Beki böyle bir teklifte bulunduğu için cemaatçi olduğu anlamı çıkmasın. Hatta, kahvaltıya gittiğimizde Akif Beki gelmemiş, organizasyonla onun konuştuğu başka bir kişi ilgilenmişti. Kahvaltıda Gülen, o dönem milletvekili olan Nazlı Ilıcak, ben ve şimdi ismini hatırlayamadığım Gülen'in bir yakını vardı. Oradaki konuşmaların hepsine ben şahit oldum. Nazlı Ilıcak ‘Askeri vesayetten ne zaman kurtuluruz?' deyince Gülen de gülümseyerek ‘Hilmi Özkök Genel Kurmay Başkanı olduğunda' karşılığını verdi. Bunlar bizzat şahit olduğum sözlerdir.

‘Sözde' değil kulağımla duyduğum bir konuşmadır. Ama buradan Hilmi Özkök' ün cemaat mensubu olduğu anlamı asla çıkamamalı. Daha sonra Nazlı Ilıcak 2005 yılında yazdığı bir yazıda Fethullah Gülen' in söylediği ve benim de duyduğum sözlerle ilgili olarak kendisinin böyle bir şey duymadığını söyledi. “Bu konuda daha fazla da konuşmak istemiyorum” dedi.