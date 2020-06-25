Özlem Zengin kimdir? AKP milletvekili Özlem Zengin nereli?

2016-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı olarak da görev yapmış olan Özlem Zengin, son dönemin en çok konuşulan milletvekilleri arasında yer alıyor.

ÖZLEM ZENGİN KİMDİR?

Özlem Zengin, 1969 yılında Tokat’ta dünyaya geldi.

Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yaptı.

Serbest avukat olarak çalıştı. Medya alanında çalışmalar ve televizyon programları yaptı. 25. Dönemde İstanbul, 27. Dönemde ise Tokat Milletvekili seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı olarak görev aldı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Zengin, 3 çocuk annesidir.