Özlemle Anıyoruz

Basın dünyasının unutulmaz efsane isimleri arasında yer alan, hayatı başarılarla dolu olan Ertuğrul Akbay, bugün saat 15.00'te ölümünün birinci yılında İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak…

SÖZCÜ Gazetesi sahibi Burak Akbay'ın babası olan Ertuğrul Akbay, 1939 yılında dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini tamamladı ve mesleğe 1965 yılında Hürriyet Gazetesi spor servisinde başladı. Ardından Günaydın gazetesinde yurt dışı muhabiri olarak görev yaptı.

YOLSUZLUKLA SAVAŞTI

1985'te Gölge Adam adıyla kendi gazetesini çıkararak iş dünyasındaki yolsuzlukları ortaya çıkarması mesleğindeki ününe ün kattı. 1989 yılında Gırgır ve Fırt dergilerini satın aldı. Mesleğine aşık olan Ertuğrul Akbay, “24 saat çalışan gazeteci” unvanıyla anıldı.

Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu 2 Mart 2019 günü hastaneye kaldırılan Ertuğrul Akbay, 7 Mart 2019 günü hayata veda etti.

RÖPORTAJLARIYLA GÜNDEM YARATTI

Türk Basını'nda röportaj denilince akla ilk gelen isimlerden biriydi Ertuğrul Akbay… Hollywood starlarından dünya liderlerine, Kongo'daki Pigme'lerden güzellik kraliçelerine kadar gündem yaratan röportajlarda her zaman onun imzası oldu.

Bu arada Türk siyasetinin efsaneleri Celal Bayar'dan Süleyman Demirel'e, Bülent Ecevit'ten Necmettin Erbakan ve Turgut Özal'a kadar pek çok lider bilinmeyenlerini hep ona açıkladı.

Sporun ve sağlıklı beslenmenin yollarını Türkiye ile paylaştı

2013'te Yaş 75 Yolun Yarısı adlı kitabıyla milyonlara genç ve sağlıklı kalmanın anahtarlarını sunan Ertuğrul Akbay, bu konuda verdiği konferanslar ve televizyon röportajlarıyla herkese rehberlik yaparak sporun ve sağlıklı beslenmenin yollarını gösterdi. Akbay bu konuda şu açıklamayı yapmıştı:

* Gazeteci olmam sayesinde ayak basmadığım kıta kalmadı, her gittiğim coğrafyanın bilinmeyenlerini keşfedip okurlarıma eksiksiz aktarmaya çalıştım.