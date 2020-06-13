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Öztekin Ailesi’nden bir acı haber daha!

Eskişehir’de corona virüsü nedeniyle geçen hafta hayatını kaybeden iş insanı ve siyasetçi İsmail Hakkı Öztekin’in ikiz kardeşi Nurşen Öztekin de geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Kemal ATLAN
16:12 -
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Öztekin Ailesi’nden bir acı haber daha!

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde bir süre corona virüsü tedavisi gören iş insanı İsmail Hakkı Öztekin geçen hafta virüse yenik düşerek hayatını kaybetmişti.

62 yaşındaki Öztekin, Eskişehir’de DP ve DYP'nin birçok kademesinde görev almış ve siyaset yapmıştı. Bir süre önce Eskişehir Ticaret Odası Başkan Yardımcılığı görevini üstelenen Öztekin, son olarak Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Tenis Kulübü Başkanlığı görevinin yürütüyordu.

Öztekin'in vefatının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi sosyal medya hesaplarından taziye mesajı ve üzüntülerini ifade etmişlerdi.

BİR HAFTA GEÇMEDEN İKİZİ VEFAT ETTİ

İş insanı İsmail Hakkı Öztekin'in ölümünün üzerinden bir hafta geçmeden ikiz kardeşi Nurşen Öztekin de geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Nurşen Öztekin, dün ikindi namazını müteakip Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Corona Cumartesi Eskişehir Kalp krizi pazar Sami Sanayi sosyal medya Tenis Yılmaz Büyükerşen
Son güncelleme: 16:12 15.06.2020
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