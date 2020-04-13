Öztrak: Ne zaman bir kriz yaşansa tek adam ortadan kayboluyor

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa kararı alması ve yeniden göreve dönmesiyle ilgili süreci değerlendirdi:

UCUBE REJİMDE İSTİFA OLMAZ, AZİL OLUR!

* Akşamüstü Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bakan “Talimat aldım ve gereğini yapıyorum” dedi. “Olan bitenden şahsım sorumlu” dedi istifa etti. Gece bitmeden Erdoğan tarafından geri çevrildi. Tek taraflı yapılan beyanın şahsın kabulüne tabi olduğu görüldü.

* Ucube rejimde istifa olmayacağını, azil olacağını bir kez daha gördüler. Bakanların, tek adam onayı olmadan istifasının söz konusu olmadığı açık seçik görüldü.

ETKİLİLER YETKİSİZ, YETKİLİLER ETKİSİZ

* Memur bakanlar, Sayın Cumhurbaşkanının talimatı demeden söze başlayamıyorlar. Hepsi emir kuludur, yetkili tek bir kişi var, onun da sorumluluğu yoktur. Etkililer yetkisiz, yetkililer etkisiz. Ne zaman bir kriz yaşansa tek adam ortadan yok oluyor.