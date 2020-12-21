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‘Bana teşkilatın numarasını verin’ diyen kuryeden bir vukuat daha

Üç ay önce İstanbul'da maske takmadığı için ceza kesen polisleri tehdit eden, hayali telefon konuşması sırasında "Bana teşkilatın numarasını verin" diyerek dalga konusu olan kurye Cihan Aksu'dan bir vukuat daha... Yine maskesiz sokağa çıkan Aksu, bu kez bekçilere saldırdı, "Beni daha tanımamışsınız, sizi buraya gömerim" diye tehditler savurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:43, 21/12/2020
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‘Bana teşkilatın numarasını verin’ diyen kuryeden bir vukuat daha

Geçen eylül ayında İstanbul’un Tuzla ilçesinde maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polisleri tehdit ettiği için 5 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılaması süren ve “Bana teşkilatın numarasını verin” sözleriyle gündem olan kurye Cihan Aksu yine ortaya çıktı.

“SİZİ BURAYA GÖMERİM”

Cihan Aksu dün akşam da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen maskesiz dışarı çıktığı için kendisine işlem yapan bekçi T.A.’ya,  “Bana polis bile ceza yazamadı, siz beni daha tanımamışsınız, adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim” şeklinde bağırarak saldırdı. Bekçiye yumruk atma girişiminde bulunduğu iddia edilen Aksu etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı. (DHA)

 

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istanbul Polis
Yayınlanma Tarihi:07:32,