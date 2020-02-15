Pamuk yağı fabrikasındaki yangın üç gündür devam ediyor

Yangın, 13 Şubat Perşembe günü Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde bulunan pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fabrikanın deposunda bulunan pamuk sapı balyalarından çıkan yangın itfaiye ekiplerince 2 gündür müdahale ediliyor.

YANGIN ETKİSİNİ AZALTTI

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi yaklaşık 53 saattir devam eden yangını kontrol altına aldı. Etkisizi azaltan yangına 5'e yakın itfaiye ekibi müdahalesini sürdürüyor. Alevlerden etkilenmeyen pamuk sapı balyaları ise iş makinaları yardımıyla kamyonlara yüklendi. (İHA)