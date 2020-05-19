Pamukkale’de 19 Mayıs gökyüzünde kutlandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gökyüzünde kutlandı. Pamukkale Belediyesi, Bağbaşı’ndaki teleferikten yamaç paraşütü ile atlayan 40 sporcu, gökyüzünde Atatürk posteri açtı, Türk Bayrağı taşıdı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Kutlamaların bir parçası olarak Pamukkale’nin çeşitli noktalarından dev balonlar uçuruldu. Tarihi Hierapolis kentinden ve Pamukkale Üniversitesi yerleşkesinden kalkan balonlar kentin kültürel ve doğal güzelliklerinin üzerinden uçtu. Denizlililer balonların uçuşunu ilgiyle izledi.

Pamukkale Belediyesi Başkanı Avni Örki, ”Gönül isterdi ki bayramı çok daha coşkulu kutlayalım ama virüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak etkinlikler yapmamız gerekiyordu. İnşallah önümüzdeki 19 Mayıs’larda tıpkı geçmişte olduğu gibi coşkulu, Atatürk’ün ‘Sporu ve sporcuyu severim’ sözünü de canlandırabileceğimiz güzel etkinlikler yaparız. Bu ülke için canını seve seve veren şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi, başta Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın şehit ve gazilerini minnetle anıyoruz” dedi.