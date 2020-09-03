Pandemi kurallarına uymayan düğün sahibine ceza

Türkiye’ artan corona vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı. Sağlık Bakanlığı’nın virüsün en çok yayıldığı alanlar olarak duyurduğu düğün, nişan, asker uğurlama gibi toplu eğlence ve taziye ziyaretlerine valilikler sınırlama getirdi. Ancak ne yasaklar ne de denetimler pandemi kurallarına uyulması için yeterli olmadı.

Bunun son örneği Erzincan'da yaşandı. Corona virüs vakalarının arttığı Erzincan'daki bir kına gecesinde çekilen görüntülerin basında yer almasının ardından güvenlik birimleri tarafından inceleme başlatıldı.

DENETİM EKİBİ AYRILINCA KURALLAR UNUTULDU

Gerekli tebliğler yapılmış olmasına rağmen, devriye kuvveti düğün mahallinden ayrıldıktan sonra İ.M. isimli şahsın düğün sahipliğini yaptığı merasimde pandemi kurallarına uyulmadığı tespit edildi. Halayların çekildiği mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı düğün için düğün sahibine 900 TL idari para cezası uygulandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YENİ GENELGE YAYINLADI

Toplu etkinliklerde yayılım hızının artırması ve toplum sağlığının riske atılması nedeniyle İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle düğün, nişan, nikah gibi etkinliklere sınırlama getirdi. Yeni kurallar 4 Eylülden itibaren uygulaya girecek. (İHA)

