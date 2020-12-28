Pandemide bir başka dert: Ehliyet almak!

Pandemi ile birlikte gelen ‘yeni normaller’ hayatın her alanına etki ediyor. Ehliyet almayı bekleyenler de bu etki alanının içinde. Sürücü kurslarında direksiyon sınavları iptal oldu, vatandaşlar beklemeye geçti. Eğitimlerin devam edip sınavların ertelenmesi ehliyet konusunda bir yığılmaya neden oldu.

Sürücü kursları ilk kısıtlamaların ardından 1 Haziran'dan itibaren tam olarak faaliyete geçti. Ancak salgın nedeniyle vatandaşlar toplu taşıma kullanmamak için araba ve ehliyet almaya hücum etti. Zaten 2 buçuk ay kapalı kalan sürücü kursları talebi karşılamada sıkıntı yaşıyor.

EHLİYET NASIL ALINIYOR? Bir adayın ehliyetini alabilmesi için önce teorik derslerini alıp arından teorik sınava girmesi gerekiyor. Teorik sınavda başarılı olan adaylar, uygulamalı derslerini aldıktan sonra direksiyon sınavına alınıyor. Her iki sınavdan da başarılı olan öğrenciler ehliyetlerini almaya hak kazanıyor.

ÇELİŞKİLİ UYGULAMALAR

Aralık ayının ortalarında yapılması planlanan direksiyon sınavları pandemi nedeniyle iptal edildi. Bu süreçte öğrencilerin alması gereken teorik derslerde de uzaktan eğitime geçildi. Fakat birçok sürücü kursunun bu uzaktan eğitimleri verecek teknik altyapısı bulunmuyor. Bununla beraber teorik sınavların devam etmesi ayrı bir soru işareti. Diğer yandan direksiyon sınavları kısıtlama kapsamında iptal edilirken, direksiyon derslerinin verilmesine ise devam ediliyor.

‘AİLEMİN YANINA GİDEMİYORUM’

28 yaşındaki Ertuğrul Uzun, ehliyet almak için yaz aylarında sürücü kursuna yazıldı. Ehliyetini pandemi nedeniyle toplu taşıma kullanmamak için alacağını söyleyen Uzun, “Yeni kısıtlamalarla birlikte ehliyet alma sürecim sekteye uğradı. Aynı zamanda ehliyetimi ailemin yanına gidip gelmek için alacaktım. Bu sebeple ailemi görmeye de gitmiyorum” diyor.

Uzun, teorik sınavdan başarılı olmasına rağmen direksiyon sınavına giremediğini söyleyerek sözlerine şöyle devam ediyor: “Direksiyon dersleri kurs tarafından sağlanıyor ama şu aşamada direksiyon derslerini almanın da çok bir anlamı yok çünkü sınav tarihlerinin ne zaman olacağı belli değil. Direksiyon sınavına unuttuğum bilgilerle de girmek istemiyorum. Bu yüzden geç olsa da direksiyon sınavı tarihlerinin açıklanmasını bekliyorum.”

ʻʻ Şu aşamada direksiyon derslerini almanın da çok bir anlamı yok çünkü sınav tarihlerinin ne zaman olacağı belli değil. Direksiyon sınavına unuttuğum bilgilerle de girmek istemiyorum

‘ÇALIŞMA HAYATIM AKSIYOR’

Emlak sektöründe çalışan 20 yaşındaki Erdenay Mıhçı, işi nedeniyle ehliyet almak zorunda. Ancak Mıhçı, kısıtlamalar nedeniyle direksiyon sınavına giremiyor. Kasım ayının ortalarında sürücü kursuna başvuran Mıhçı, işi gereği araba kullanması gerektiğini belirterek sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Alıcılara yer göstermeye giderken araba ihtiyacı doğuyor. Bu süreçte ehliyetimi kısa süre içerisinde almam gerekiyordu. Kısıtlamalar nedeniyle şu an ne zaman sınava gireceğimi bilemiyorum. Dolayısıyla çalışma hayatımda da aksaklıklar meydana geliyor.

Ben kursa yazıldığımda teorik sınavı 2 hafta içerisinde başarılı bir şekilde tamamladım. Ardından direksiyon eğitimlerimi almaya başladım ama kısıtlamalarla birlikte bu dersler de anlamını yitirdi. Şimdi yine ileride birikme olmasın diye derslerimi almaya devam ediyorum ancak kursla konuşup direksiyon sınavı tarihinden birkaç gün öncesine birkaç ders sakladım.”

‘İTİRAZ ETTİK, DİREKSİYON EĞİTİMİ GERİ GELDİ’

İstanbul'da bir sürücü kursunda müdürlük görevini yürüten Cemre Tokgöz, vatandaşların pandemi nedeniyle ehliyet almaya akın ettiğini ifade etti. Aralık ayında kendilerine sınavların iptalinin tebliğ edildiğini söyleyen Tokgöz, 4 Ocak'a kadar direksiyon sınavı yapılamayacağını, sonrasının da belirsiz olduğunu belirtti. “Direksiyon eğitimleri de yasak kapsamına alındı” diyen kurs müdürü, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sürücü kursları eğitim kurumları olmasıyla birlikte aynı zamanda ticari bir kurum. Diğer yandan birçok vatandaşımız ehliyetlerini iş gereği almak durumundalar. Bu süreçte bakanlığa yapmış olduğumuz itirazlar neticesinde direksiyon derslerinin eğitimleri devam etti. Bu derslerde de maske mesafe ve temizlik kurallarına da dikkat ediyoruz. Ders öncesi hem eğitmenimizin hem de ders alacak olan kursiyerimizin HES kodlarını kontrol ediyoruz.”

ʻʻ Birçok vatandaşımız ehliyetlerini iş gereği almak durumundalar. Bu süreçte bakanlığa yapmış olduğumuz itirazlar neticesinde direksiyon derslerinin eğitimleri devam etti. Sürücü kursu müdürü Cemre Tokgöz

“ÇELİŞKİNİN DÜZELMESİ GEREKİYOR”

Kısıtlamalar kapsamında teorik dersler uzaktan işlenirken, sınavlar yine okulların ek hizmet binalarında yapılıyor. Diğer taraftansa bir çelişki de mevcut: Direksiyon dersleri devam ediyor ama direksiyon sınavları yapılamıyor. Kurs müdürü Cemre Tokgöz yaşadıkları sıkıntıyı şu şekilde anlatıyor: “Vatandaşlar şu şartlar altında direksiyon sınavlarına giremedikleri için ehliyetlerini alamıyorlar. Ehliyetlerini almak isteyen kursiyerlerimizin birçoğu iş gereği ehliyetlerini almak zorundalar. Bu süreçte hem kursiyerlerimiz mağdur oluyorlar hem de biz sürücü kursları olarak yığılmadan dolayı ciddi problemler yaşıyoruz. Hali hazırda teorik sınavlar devam ediyor.

Bir öğrencinin yazılı sınavdan sonra 16 derslik direksiyon eğitimi başlamak zorunda. Direksiyon sınavlarının ne zaman başlayacağını bilmediğimiz için öğrencilerin 12 saatlik dersini verip son dört saatini sınavdan önceki günlerde vermeyi planlıyoruz. Öğrenciler bilgileri taze bir şekilde sınavlarına girsin istiyoruz. Zaten şu anki direksiyon sınavı yasağından dolayı ciddi bir gecikmeyle karşı karşıyalar. Buradaki çelişkinin bir şekilde çözülmesi gerekiyor.”