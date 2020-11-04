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Pandemide yatay geçiş skandalı

Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Başkanı Saraç, üniversite pandemi koşulları nedeniyle "Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş olanağı" tanınmasına ilişkin uygulamaya dayanılarak bazı yerlerde usulsüz yatay geçiş yapıldığını doğruladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:08, 04/11/2020
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Pandemide yatay geçiş skandalı

Komisyonda HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, “Türkiye’de üniversite sınavlarında 700 bin, 800 bininci olup yurt dışında tıp fakültesi, diş hekimliği gibi bölümlere kayıt yaptıranların pandemi gerekçesiyle Türkiye’de özel okullara kayıt yaptırdığını” söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, iddiayı doğrulayan Saraç, “700-800 bininci” ifadesinin “iyimser” bir rakam olduğunu belirterek daha alt sıralarda olup da yurt dışından yatay geçiş yapan öğrenciler olduğu, ancak mahkeme kararlarının “kazanılmış hak” kararları nedeniyle bir şey yapamadıklarını anlattı.

Saraç açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

* O nasıl kaynaklandı? Pandemi döneminde yurt dışında okuyan öğrencilerimiz ilk binde ise onların doğrudan geçişiyle ilgili bir karar almıştık. Bütün bu düzenlemeler, kanunlar ve mevzuatlar zaten dürüstlük esasında yapılır. Fakat fark ettik ki çok hızlı bir şekilde oraya kayıt yaptırıp yatay geçişle tekrar Türkiye’ye dönme yoluna giriyorlar.

* Dolayısıyla üniversitelere verdiğimiz o yetkide bir kısıtlamaya yeniden gitme durumumuz söz konusu oldu, uyarı yazdık ettik ama üniversitelerin yürüttüğü bir işlem. Gelenlere ne yapacaksınız?

* Gelenlerle ilgili, mevzuata aykırı olanların kaydının silinmesi ile ilgili üniversitelere yazdık ama şöyle bir şey oluyor: Kayıt olduktan sonra idare mahkemeleri ‘O bir müktesep haktır’ diyor. Maalesef böyle de bir durum var.

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Yayınlanma Tarihi:20:07,
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