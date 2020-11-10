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Panelvan minibüste zorla fuhuş rezaleti

Bursa'da H.Ç. (37) adlı kadını, panelvan minibüsünde fuhşa zorladığı gerekçesiyle gözaltına alınan engelli Y.A. (50), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Güncellenme: 09:16, 10/11/2020
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Panelvan minibüste zorla fuhuş rezaleti

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi´nde yaşayan engelli Y.A.’nın, H.Ç.’ye zorla fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı.

Ekipler, Y.A. ve H.Ç.’´yi teknik ve fiziki takibe aldı. Y.A.’nın H.Ç.’yi 300 lira karşılığında panelvan minibüsünde fuhşa zorladığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla Y.A. yakalanarak, gözaltına alındı. H.Ç. ise emniyete götürüldü. H.Ç., ifadesinde, Y.A.’nın kendisini fuhşa zorladığını, parayı da eşit olarak bölüştürdüğünü anlattı. Y.A., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. (DHA)

 

Bursa Emniyet Osmangazi
Yayınlanma Tarihi:09:07,
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