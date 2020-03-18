‘Paniğe gerek yok’ uyarılarına rağmen… 220 ton un aldılar!

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemizde de bir kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsü, panik yarattı. Bu durum vatandaşları, gıda ve temizlik ürünlerinde stok yapmaya itti. Kayseri’de de corona virüsü salgını nedeniyle un fabrikasına akın eden vatandaşlar, kapıda uzun kuyruklar oluşturdu.

DAKİKALARCA SIRA BEKLEDİLER

Melikgazi ilçesindeki bir un fabrikasına gelen vatandaşlar, istedikleri ürünleri alabilmek için dakikalarca sıra bekledi. Vatandaşlar daha sonra, fabrika içerisindeki satış noktasından un, bakliyat ve bulgur satın aldı.

‘GÜNLÜK 240 TON UN ÜRETİLİYOR’

Fabrika Müdürü Yasin Sorkul, vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini belirterek, “Fabrikamızda günlük 240 ton un üretiliyor. Bunun 220 tonu dışarıda sırada bekleyen vatandaşlarımız tarafından tüketiliyor. Ayrıca günlük 10 ton bakliyat, 5 ton da bulgur satışı yapıyoruz. Yeterince ürün var, paniğe gerek yok.” dedi. (DHA)

