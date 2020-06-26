Panik anları! Annesini odaya kilitleyip kaçtı

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde Seda A. isimli kadın, odasındayken,7 yaşındaki çocuğu kapıyı kilitledi. Evde 1 yaşında bebeği de bulunan kadın ayrı bir odada mahsur kalırken 7 yaşındaki çocuk da dışarı çıktı. Yanında telefonu bulunmayan kadının sesini duyan komşular durumu itfaiyeye ve baba Nihat C.'ye bildirdi.

KAPIYI KİLİTLEYİP ÇIKTI

6 katlı binanın son katındaki dairede mahsur kalan kadını kurtarmak için itfaiye ekipleri merdiven ile balkondan içeri girdi.

İtfaiyeci tarafından evin kapısının açılmasıyla, yaklaşık yarım saat evde mahsur kalan kadın çocuklarına tekrar kavuştu.

Olay hakkında konuşan baba Nihat C, “Çok korktuk. Sağ olsunlar. Çocuk arkadan kapıyı kilitlemiş dışarı çıkmışlar, hanım da içeride kalmış” dedi.