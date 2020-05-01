Para sayarken parmağınızı yalamayın

Corona virüsün yayılımını azaltmak için alınan tedbirler sürerken, uzmanlar elden ele dolaşan ve dakikalar içinde çok sayıda kişiye ulaşan kağıt paralar hakkında vatandaşları uyardı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Hüsnü Pullukçu, paranın dikkat edilmediği sürece sağlığı tehdit eden en riskli nesnelerin başında geldiğini belirterek şunları söyledi:

YALAYARAK SAYAN VAR

* Virüsün dışarıda çok uzun süre canlı yaşadığını biliyoruz. En tehlikeli şeylerden biri de para. Sadece virüs açısından değil çok sayıda hastalık açısından tehlikeli. Hepimiz ellerimizde gezdiriyoruz. Kişiden kişiye geçiyor, hatta bazıları yalayarak sayıyor.

* Bazıları tükürerek konuşuyor ve bu tükürükler paraya geliyor. Paralar her dönemde zaten pisti. Vatandaşların paraları elledikten sonra ellerini yıkaması gerekiyor.

ÇOK SAYIDA KİŞİYE ULAŞMIŞ OLUYOR

* Virüsün yüzeylerde ne kadar yaşadığına dair net bilimsel bir çalışma yok. Spekülasyonlar dönüyor. Hatta bazı yerlerde bir hafta kadar canlı olduğu söyleniyor ama o kadar uzun yaşadığını sanmıyorum. Sekiz saat civarında canlı kalabileceğini düşünüyorum. Sekiz saat süre bile olsa para yerinde sabit durmadığı için çok sayıda kişiye ulaşmış olacak.

* Artık çoğu işimizi internet üzerinden yapıyoruz ama rutinde market gibi yerlerde çok miktarda para dolaşımı oluyor. O paraların üzerinden kim bilir neler var? Para sadece corona virüsü bırakın çok büyük zarar verebilecek bakteriler taşıyor. (DHA)