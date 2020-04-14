Paraları çalıp ‘tekrar geleceğim’ işareti yapan hırsız sözünü tutunca yakalandı

Antakya ilçesinde bir ayda 10 iş yerinden yapılan hırsızlık olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlının daha önceden suç kaydı bulunan 15 yaşındaki V.H. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan V.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“KAMERALARA TEKRAR GELECEĞİM İŞARET YAPIYOR”

15 yaşındaki hırsız tarafından iki kez soyulan İhsan Albayrak ise şunları söyledi:

* İlkinde 13 bin lira nakit paramı çaldı ve güvenlik kameralarına el sallayarak çıktı. Kameralara tekrar geleceğim işareti yaptı.

* Sokağa çıkma yasağının olduğu günde yine iş yerine gelerek 500 lira çaldı. Artık dayanamaz oldum. Yakalanmasından dolayı mutluyum.

“RAHAT BİR NEFES ALDIK”

Aynı hırsızın birçok iş yerinden hırsızlık yaptığını söyleyen Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bundan önceki şikayetlerimizin ardından, hırsızlık şube ekipleri tarafından yakalanarak mahkemeye çıkartıldı. Ancak yaşı itibariyle serbest bırakıldı.

* Bu çocuk tekrar hırsızlık yapmaya devam etti. Ancak bu sefer yakalandı ve cezaevine konuldu. Bizler de rahat bir nefes aldık. (İHA)