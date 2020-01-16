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Parasını çalmak istediği kişi tarafından öldürüldü!

Gaziantep'de toptancılık yapan Ramazan H. ile kardeşi Cemil H., kar maskeli silahlı 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan Sefer Şen, para dolu çanta ile kaçmaya çalışırken Ramazan H.'nin tabancayla ateş açması sonucu yaşamını yitirirdi, diğer saldırgan ise kaçtı. 

00:24 -
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Parasını çalmak istediği kişi tarafından öldürüldü!

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, GATEM Toptancılar Sitesinde iş yeri bulunan Ramazan H. ve Cemil H. kardeşler kazandıkları parayı çantaya koyarak eve doğru yola çıktı.

Ramazan H. ve Cemil H., otomobillerini evlerinin garajına park ettiği sırada, kar maskesi takan 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Şüphelilerden Sefer Şen olduğu belirlenen kişi, Cemil H.’nin elindeki çantayı alıp kaçmaya çalışırken Ramazan H. tarafından tabancayla vuruldu.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırılan Şen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, Ramazan H.’yi gözaltına alırken, olayın ardından kaçan ve ismi öğrenilemeyen diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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