Paraya sirke sıkan bakkal! Corona’dan böyle korunuyor…

Corona virüsü salgını nedeniyle insan ve temas sirkülasyonunun olduğu her yer birinci derece tehlikeli sayılıyor. Kars’ta bakkallık yapan Kerem Keklik, uzmanların paraları ‘en kirli nesne’ olarak nitelendirdiğini belirterek, müşterilerin verdiği her parayı sirke ya da kolonya sıkarak dezenfekte ettiğini söyledi.

SOSYAL MESAFE UYGULUYORUM

Keklik, “Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Parada binlerce bakteri olduğu haberini okumuştum. Ama pek umursamıyorduk. Son günlerde binlerce insanın ölümüne neden olan corona nedeniyle bir dizi önlemler aldım. Maskesiz ve eldivensiz müşteriye sosyal mesafe uyguluyorum. Verilen paraları ise sirke ya da kolonyayla dezenfekte edip kasaya bırakıyorum” diye konuştu. (DHA)