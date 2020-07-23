Parayla ilişki vaat eden çöpçatanlık örgütü çökertildi: 67 kişi yakalandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından şikayet üzerine başlatılan dolandırıcılık soruşturması kapsamında operasyon yapıldı. 91 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 67 kişi yakalandı.

İLİŞKİ VAAT EDİLİYORDU

Soruşturma kapsamında, yaklaşık 6 ay boyunca yapılan tetkik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde, Ç.Ö. elebaşılığında kurulan suç örgütü çökertildi. Örgütün, internet üzerinden vatandaşları arkadaşlık sitelerine üye olmalarını sağladıkları, sonrasında da gerek üyelik, gerek arkadaşlık gerekse ilişki vaat ederek farklı tutarlarda para talep ettikleri ve neticesinde haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

‘TERÖR ÖRGÜTÜ’ ŞANTAJI

Örgütün ayrıca vatandaşların gönderdikleri paranın terör örgütüne aktarıldığını ifade ederek, korku veya paniğe sevk ettiği, bu işlemden de kazanç sağladığı öğrenildi.

91 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 91 şüpheliyi yakalamak için düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt elebaşı ve yöneticilerinin de bulunduğu 67 şüpheli yakalandı.

SİLAHLI OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Yakalanan şüphelilerin ikamet, araç ve çağrı merkezlerinde yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 271 bin TL para, 7 bin dolar, çok sayıda dijital materyal ve döküman, 2 adet para sayma makinesi, 33 gram madde ele geçirildi.