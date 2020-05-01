Parçalanan 1 Mayıs çelengi Taksim Meydanı’na çıkarıldı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) Beşiktaş Dikilitaş’taki genel merkez binasında bir araya gelen DİSK yöneticileri kendilerine destek veren milltevekilleriyle, 1 Mayıs kutlaması için Taksim’e çıkmak istedi.

Polis, 1 Mayıs çelengiyle binadan çıkan topluluğun Taksim’e yürümesine, salgın nedeniyle getirilen kısıtlamaları gerekçe göstererek engel oldu.

Gruba müdahale eden polis, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu 15 sendika yöneticisini gözaltına aldı.

PARÇALANAN ÇELENK İLE ÇIKTILAR!

Başkan Çerkezoğlu ve 15 arkadaşları gözaltına alınan DİSK korteji daha sonra parçalanan çelenkleriyle Taksim Meydanı’na çıktı. Grup, çelengi Taksim Anıtı’na bıraktı.



Burada konuşma yapan HDP İstanbul milletvekili Oya Ersoy, Çerkezoğlu ve DİSK yöneticilerinin gözaltına alınmasını eleştirdi.

Ersoy “Sınırlı sayıda buraya bu çelengi çıkmak üzere yola çıkan DİSK heyeti gözaltına alındı ve ciddi anlamda hırpalandı. Biz burada DİSK, KESK, TMMOB ve tüm emek bileşenleri adına buraya geldik” dedi.

Ersoy 1 Mayıs bildirisini okuduktan sonra grup da alandan ayrıldı.