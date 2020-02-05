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Parçalanan uçağı gören vatandaşlar: Sür sür, patlar! Benzin kokuyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 171 yolcu ve 6 kişilik mürettebatı bulunan yolcu uçağı pistten çıkarak parçalandı. Yaşanan kazada 52 kişinin yaralandığı belirtildi. Kazayla ilgili amatör bir kameraya yansıyan görüntüler ve konuşmalar uçak kazasının korkunç boyutunu gözler önüne serdi.

19:57 -
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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zeminde parçalandı.

Yaşanan kaza sonucu 171 yolcusu ve 6 mürettebatı bulunan uçakta bulunan 52 kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bazı yolcuların uçaktan indirilerek tahliye edildiği ve toprak pistte yürüyerek uçaktan uzaklaştırıldığı belirtildi.

Yolcuların uçaktan tahliye edildiği anlar ve kaza sonrası yaşanan olaylar amatör bir kameraya yansıdı. Uçak kazasını görüntüleyen vatandaş şu ifadeleri kullanıyor:

* Bu patlarsa var ya parçalar üstümüze gelir. Ağlıyorlar, bağırıyorlar biri yardım edebilir mi diye?

* Sür sür, patlar matlar. Kanka milleti uzaklaştırıyorlar. Mazot kokuyor, benzin kokuyor bildiğin.

* Daha yeni düşmüş, millet daha yeni geliyor. Kesin ölü var burada ya.

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Son güncelleme: 20:02 05.02.2020
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