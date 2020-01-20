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Park kavgasında silahlar çekildi! Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde araç parkı nedeni ile çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. 

18:19 -
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Park kavgasında silahlar çekildi! Çok sayıda yaralı var

Ceylanpınar Caddesi’nde bulunan Maliye Otoparkı önünde akşam saatlerinde araç park etme nedeni ile Dodukan ve Cemkan ailesinin bireyleri arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerle kavgaya karışan 4 kişi ile olayla alakası olmayan 3 kişi yaralandı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, isimler öğrenilmeyen 7 yaralıyı Viranşehir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. DHA

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