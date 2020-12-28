Parkta elektrik akımından ölen çocuğun davasında karar: 27 bin 300 lira ceza

İstanbul Çekmeköy'de 29 Ekim 2018'de arkadaşlarıyla saklambaç oynarken parktaki kapağı açık elektrik panosuna saklanan 8 yaşındaki Kadir Açık'ın elektirik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin olayda sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle “taksirle ölüme neden olma” suçundan haklarında 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan iki belediye personelinin yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.Ç.Y., M.B.A. ve hayatını kaybeden Kadir Açık'ın babası Metin Açık ile taraf avukatları katıldı.

Olay tarihinde Park ve Bahçeler Müdürü olarak görev yapan sanık M.B.A.'nın avukatı, “Biz ölen çocuk için üzülüyoruz ancak müvekkilimin bu olayda bir kusuru yoktur. Kusurdan dolayı belediye tazminat ödemiştir” dedi. Belediyede yapım-onarım teknik sorumlusu olarak görev yapan M.Ç.Y.'nin avukatı ise, müvekkilinin beraatini istedi.

BELEDİYENİN TAZMİNAT ÖDEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Kadir Açık'ın ailesinin avukatı da şikayetlerinden vazgeçtiklerini söyleyerek, “Çekmeköy Belediyesi tazmin sorumluluğunu kabul etmek suretiyle meclis kararı aldılar ve bu doğrultuda müvekkilime maddi ve manevi tazminat ödemesi yaptıklar. Biz de bu doğrultuda şikayetimizden vazgeçtiğimize dair dilekçe sunduk” ifadelerini kullandı.

BİR SANIĞA ADLİ PARA CEZASI, DİĞERİNE BERAAT

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık M.B.A.'nın üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme sanık hakkında verilen hapis cezasını 27 bin 300 TL adli para cezasına çevirdi.

Öte yandan mahkeme, bahse konu suçun işlenmesinde M.Ç.Y.'nin herhangi bir kusuru bulunmadığını belirterek, sanık M.Ç.Y. hakkında beraat kararı verdi.