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Parkta oturan aileye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da parkta oturan aileye kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabanca ile ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği Vedat Dolaş (42) öldü, yeğeni Zehra Çelik (5) ağır yaralandı.

07:22 -
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Narlıkuyu Mahallesi’ndeki 11 Nisan Parkı’nda zaman geçiren Dolaş ailesine, gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tabanca ile ateş ederek kaçtı.

YEĞENİYLE BİRLİKTE VURULDU

Silahlı saldırıda mermilerin başına isabet ettiği Vedat Dolaş ve yeğeni Zehra Çelik kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Vedat Dolaş’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralı Zehra Çelik ise ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan küçük kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Vedat Dolaş’ın cansız bedeni otopsi işlemlerini için Adli Tıp Karumu’na götürüldü. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.  (DHA) 

Polis Sağlık saldırı Şanlıurfa silahlı saldırı
Son güncelleme: 07:27 28.07.2020
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