Parktaki bankta ölü bulundu

Olay, Antalya‘nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Kızılsaray Mahallesi’ndeki Büklüdere Parkı‘nda temizlik yapan belediye işçileri bankta hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu 112 ve 155’i aradı.

Parka gelen polisler, başucunda boş kolonya şişesi bulunan kişiyi uyandıramadı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 60 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği belirsiz kişinin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Parkın bitişiğinde esnaflık yapan Muzaffer Demir, “Adı Kadir’di. Alkol aldığını biliyoruz. Zaman zaman kendisine börek verirdik. Birkaç yıldır bu park ve çevresinde yaşardı, üzgünüz” dedi. (İHA)