Parmak izi veren göçmenler marketlere akın ediyor

Edirne'nin Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda Avrupa'ya geçme hayaliyle beklemeye devam eden yaklaşık 5 bin mülteci, günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Karaağaç mahallesindeki marketlere akın etti.

Afganistan'dan İran'a, Suriye'den Pakistan'a kadar birçok ülkeden gelerek Türkiye'ye yerleşen ve Türkiye'nin mültecilere sınır kapılarını açma kararının ardından Edirne'ye gelen mülteciler, Pazarkule Sınır Kapısı'nda dağıtılan yardımların yetersizliği nedeniyle marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

ÇIKANLARDAN PARMAK İZİ ALINIYOR

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Karaağaç mahallesindeki marketlere alışveriş için gelen mülteciler, günlerdir konaklamaya devam ettikleri tampon bölgeden çıkışlarında parmak izi alınıyor.

Mülteciler, bölgede bulunan Jandarma ekiplerine parmak izi verdikten sonra çıkış yaptıklarını söyleyerek alışveriş için bölge dışına ancak böyle çıkabildiklerini söyledi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Mülteciler, konakladıkları bölgede özellikle sabun, peçete, su gibi ihtiyaçların yetersiz kaldığını iddia ederken; alışveriş yapmak isteyen mültecilerin parmak izi uygulaması nedeniyle bölgede uzun kuyruklar oluştu.

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Karaağaç mahallesine alışveriş için geçiş yapmak isteyen mültecilerin yaklaşık 5 saat parmak izi vermek için beklediğini söyleyen mülteciler, alışverişin ardından yeniden parmak izi vererek tampon bölgeye girdiklerini belirttiler.

“SABUN, PEÇETE İHTİYACIMIZ VAR”

İran'dan Türkiye'ye 2 yıl önce gelerek İstanbul'a yerleşen ve Türkiye'nin mültecilere sınır kapılarını açma kararının ardından Edirne'ye gelen Yusuf Hoseyni de Karaağaç mahallesinde bulunan bir markette alışveriş için sıra beklerken; Pazarkule Sınır Kapısı'nda yaşanan insanlık dramı ile ilgili konuştu.

Hoseyni, Karaağaç mahallesine günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geldiğini belirtirken; “Domates, patates, yumurta, ekmek alıyoruz. Ailemiz sınır kapısında. 2-3 kişi her gün geliyoruz, marketten ihtiyaçlarımızı alıyoruz. Sabun yok, her şeyi de bulamıyoruz. Sabun, peçete ihtiyacımız var” dedi.

PARMAK İZİ VERMEYENLER ÇIKAMIYOR

Hoseyni, yaklaşık 500 mültecinin tampon bölgeden Karaağaç mahallesinde alışverişe çıkabilmek amacıyla sıra beklediğini belirterek, şöyle konuştu:

* 500 kişi sınırda alışverişe çıkmak için bekliyor. Herkes parmak izi verip dışarıya geliyor. Dışarıdan alışveriş yapmak için 5 saat bekleyen var. Çok sıkıntı var. Jandarma sınır kapısında herkesten parmak izi alıyor.

* Dışarıdan gelenler de, dışarıya çıkanlar da parmak basıyor. Sırada beklemek de çok zor. Belki de 4-5 saat sırada bekliyorlar. Parmak izi vermeyenlerin dışarı çıkması yasak. O yüzden içeride 15 kişiyiz ama 3 kişi parmak izi verip dışarıya çıkıyoruz.

* Su, sabun, tuvalet yok. Çocuğumuz da var. Sınırda ormanlık alanda çok pislik var. Ağaçlar da bitiyor zaten. Ormanda da ağaç kalmayabilir.

Mülteciler, alışverişlerinin ardından Pazarkule Sınır Kapısı'na yürüyerek, tampon bölgeye giriş yapıyorlar.

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