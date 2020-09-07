Parti gezisine çıkan AKP’li milletvekilini 6 polis korudu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, AKP'li vekil için 6 kişilik ekip görevlendirdi. 3 emniyet mensubu, vekilin tüm programlarında yakın koruma görevi üstlendi.

Emniyet Müdürlüğü, “Sn. Hakan Kahtalı'nın ilimiz ziyareti emniyet tedbiri” başlığı altında 3 sayfalık hazırladığı özel yazıda vekilin ilde kaldığı sürece özel korunması için program yaptı.

23 MADDEDE SIRALANDI

AKP'li vekilin Erzurum ziyaretinden İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Cem Şahiner ‘genel sorumlu' tutuldu. Şahiner dışında Koruma Şube Müdür Vekili, 1 komiser ve 3 polis memurundan oluşan ekip belirlendi. 3 polis memurunun, vekilin tüm ziyaretlerinde ‘program saatlerinden 1 saat önce görev yerlerinde hazır' olmaları istendi. Personelden resmi istihkak alanlar resmi kıyafetli, diğer personel ise sivil kıyafetli ve polis yelekli hizmet verdi.

Polisler için 23 maddelik görev dizisi oluşturuldu ve “Aşağıdaki tedbirler misafirlerin ilimizi intikalinden, ayrılışına kadar devam edecektir” denildi. Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'nın Erzurum'un ilçeleri arasındaki ziyareti için eskortlu ayrı ekip oluşturulması da istendi. Polislere geçici görev yolluk ve yevmiyesinin ödenmesi uygun görüldü.