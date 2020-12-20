Pasaport harçları zam oranı belli oldu: Pasaport ücreti 2021 ne kadar olacak?

2021 yılı gelmeden zamlar belirlenmeye başlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre, 1 Ocak 2021'den itibaren devletin halktan topladığı vergi ve harçlarla başta trafik cezası olmak üzere her türlü para cezaları yüzde 9.11 oranında artacak.

PASAPORT ÜCRETLERİ

Yüzde 9.11 oranındaki yeniden değerleme sonrası yeni pasaport harçlarında fiyatların şöyle olması bekleniyor.

6 aya kadar 208 liradan 227 liraya

1 yıllık 304 liradan 331 liraya

2 yıllık 497 liradan 542 liraya

3 yıllık 706 liradan 770 lira

3 yıldan fazla 995 liradan 1085 liraya

Defter bedeli de 163 TL'den 174,05 TL’ye çıkacak.

PASAPORT ÇIKARTMAK İÇİN GEREKENLER

İstenilen belgeler :

1) Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

2) Harç ve cüzdan bedeli makbuzu

3) 2 adet biyometrik fotoğraf

4) Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)

5) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi

6) Varsa eski pasaport

7) Umuma mahsus pasaportlarda geçerlilik süresi 6 aydan az kalmış ise yeni bir pasaport düzenlenebilmesi için ek olarak en az 6 aylık harç yatırılması gerekmektedir.