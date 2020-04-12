Paskalya Bayramı ne zaman kutlanır? Paskalya Bayramı’nın anlamı nedir?

Paskalya Bayramı, Hz. İsa'nın çarmıha gerilişinden 3. günde kutlanır. Doğu ve batı kiliselerinin farklı zamanlarda kutladığı Paskalya Bayramı, her sene değişik zamanlarda kutlanıyor. Peki Paskalya Bayramı bu sen ne zaman kutlanacak? İşte cevaplar…

PASKALYA BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 yılında Paskalya 12 Nisan 2020 Pazar gününe denk gelecek. Renkli yumurtalarla sembolleşen Paskalya süresince Hristiyan alemi kutlamalarını gerçekleştirecek.

Paskalya, perhizle geçen beş haftalık (büyük perhiz) bir hazırlık dönemi ile son haftayı (kutsal hafta) kapsar. Paskalya Günü'nde (paskalya pazarı) sona erer. Pentekostes (hamsın) yortusuna kadar süren 50 günlük döneme, Paskalya dönemi (hamsin dönemi) adı verilir.

PASKALYA BAYRAMI NEDİR?

Paskalya Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayram olarak biliniyor. Bayramda İsa’nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişi kutlanır. Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar olmakla beraber, Paskalya dönemi yaklaşık olarak Mart sonundan Nisan sonuna kadar olan dönemdir. Her sene sabit bir tarihte gerçekleşmeyen ve dünya kiliselerinin çoğunda Pazar günü kutlanan Paskalya Günü ise, Kıyam Yortusu, Diriliş Pazarı ya da Diriliş Günü olarak da adlandırılır.