Paskalya Bayramı nedir? Paskalya Bayramı ne zaman kutlanır?

Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayram olan Paskalya Bayramı nedir? Paskalya Bayramı ne zaman ve nasıl kutlanır? soruları araştırılıyor. Paskalya’da İsa’nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişi kutlanır. İşte Hristiyanlarca kutsal kabul edilen Paskalya Bayramı’na dair merak edilenler…

PASKALYA BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANIR?

Paskalya Günü, ilkbahar gün dönümünün yaşandığı 21 Mart’ta dolunayın görülmesinden sonraki ilk pazar günüdür. Bu nedenle Paskalya Günü’nün tarihi değişebilmekle birlikte genellikle, Paskalya tarihi için Nisan ayının ikinci pazarı önerilir.

Paskalya, perhizle geçen beş haftalık (büyük perhiz) bir hazırlık dönemi ile son haftayı (kutsal hafta) kapsar. Paskalya Günü’nde (paskalya pazarı) sona erer. Pentekostes (hamsın) yortusuna kadar süren 50 günlük döneme, Paskalya dönemi (hamsin dönemi) adı verilir.

PASKALYA BAYRAMI NEDİR?

Paskalya, Hristiyanlar tarafından kutlanan bir bayramdır. Kelime kökeni İbranice’ye dayanan paskalya “dokunmadan geçmek” anlamına geliyor. İsrailoğulları’nın Mısır’daki kaçışını ifade eder. Hıristiyanlar için en önemli bayram olan paskalya bayramında, İsa’nın çarmıha gerildikten üç gün sonra dirilişi kutlanır. Ancak ne var ki Paskalya Bayramının kutlanması konusunda belli bir gün yoktur. Her yılın Mart ayı sonundan Nisan ayının sonuna kadar olan dönemi kapsar. Kiliselerde pazar günleri kutlanan Paskalya gününün diğer isimleri ise kıyam yortusu, diriliş günüdür.