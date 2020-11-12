Pastırma sıcakları ne demek, ne zaman olur?

Sıcaklıkların mevsim normallerine göre daha yüksek seviyelerde seyrettiği gündüzleri güneşli, geceleri açık ve ayazlı günler için denilen pastırma sıcakları yılda birkaç defa yaşanır. Genellikle Kasım ayında görülen pastırma yazı vatandaşların merak konusu oldu.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Pastırma yazı, sonbahar mevsiminde genellikle ekim ayı sonuna doğru ile kasım ayının ikinci haftası arasında meydana gelen sıcak hava dalgasının etkili olduğu, sıcaklıkların mevsim normallerine göre daha yüksek seviyelerde seyrettiği gündüzleri güneşli, geceleri açık ve ayazlı günler için kullanılır.

PASTIRMA YAZI NE DEMEK?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.