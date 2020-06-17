Patlak lastiği değiştirirken feci şekilde can verdi

Şanlıurfa’dan Ankara’ya yolcu taşıyan Halil Deveci yönetimindeki otobüsün, sol ön lastiği Aksaray- Ankara yolunun Kulu makası yakınlarında saat 06.00 sıralarında patladı.

Otobüsü yolun sağına park eden Deveci, lastiği değiştirmek istedi. Krikonun altına koyduğu taşın kayması sonucu Deveci, otobüsün altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Otobüsün altından çıkarılan Deveci’nin, yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Halil Deveci’nin cansız bedeni, otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)