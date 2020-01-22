Patlamada yaralanan genç kadından acı haber

Olay, dün gece Aydın‘ın Nazilli ilçesinde meydana geldi. Halı yıkama işiyle uğraşan ve aynı iş yerinde çalışan Fatih Alp Ülgen ile Gamze Ak’ın birlikte yaşadıkları evde patlama meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından evden yaralı olarak çıkartılan Gamze Ak ile kendi imkanlarıyla dışarıya çıkan Fatih Alp Ülgen, ilk müdahalelerinin ardından İzmir Bozyaka Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Vücudunun büyük bölümünde cam kesikleri ve yanıklar oluşan 24 yaşındaki Gamze Ak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Patlamayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)