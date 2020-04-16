Patlatma işlemi ile linyit üretmek isteyen şirkete onay verildi, muhtarlar isyan etti

5 köy muhtarının imzasının bulunduğu açıklamada, ”Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yine yapacağını yaptı. Tüm dünya gibi ülkemizde corona virüsü ile boğuşuyorken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altıntaş, Karacaali, Maltepe, Çobançeşmesi, Karasatı köyleri ile Keşan’ın Paşayiğit Mahallesi arasında kalan 8400 dekarlık alanda ‘patlatma işlemi ile linyit üretimi’ yapmak isteyen Ento Maden Global A.Ş.’nin ÇED başvuru dosyasını, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 8. maddesi doğrultusunda uygun bulduğunu ve ÇED sürecinin başladığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin, Denetim Genel Müdürlüğü web sitesi duyurular bölümünde yayınlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

“ONAY VERİLMEMESİNİ TALEP ETTİK”

Açıklamada 5 köy muhtarının 23 Mayıs 2019’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na proje tanıtım dosyasına karşı itiraz dilekçesi verdiği belirtilirken, ”Bu projeye onay verilmemesini talep ettik. Ancak bunun sonunda ÇED gereklidir kararı verildiği duyuruldu. Bu karara da 26 Temmuz 2019’da beş köyde yaşayan insanlarımızın itiraz dilekçelerini 1000’in üzerinde imza ile Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bizzat beş muhtar olarak götürüp teslim ettik” denildi.

”SALGINDA GÜNDEME GETİRİLMESİ ANLAŞILAMAZ”

Köy muhtarları, projenin hayata geçmesi halinde ortaya çıkacak etkiye şu sözlerle dikkat çekti:

* Bu proje hayata geçtiği takdirde, tozlaşma ve flora, fauna popülasyonundaki azalma, ekosistem ve tarımsal üretim üzerinde, orman varlıkları üzerinde büyük risk oluşturacaktır.

* Ayrıca 1 milyon metrekarelik komşu alanda faaliyete geçmesine bakanlıkça onay verilmiş Keşan Gıda İhtisas OSB projesine de büyük zararlar verecektir.

* 9 aydır bekletilen bu dosyanın 10 Nisan 2020’de corona virüsü belasının herkesi evlerine kapattığı bu günlerde yeniden gündeme getirilmesi anlaşılır değildir.

* Bu çok iyi bilinmelidir ki bu proje hayata geçirilir ve kömür üretimine başlanırsa 5 köy halkına corona virüsünden daha fazla zarar verecektir.

* Bunun için 5 köy muhtarı olarak bu projenin engellenmesi için tüm yasal, anayasal ve yurttaşlık haklarımızı sonuna kadar savunacağız.