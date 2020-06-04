Patlayan matkap bu hale getirdi!

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak mahallesinde yaşayan evli ve bir çocuk babası 31 yaşındaki su tesisatçısı Onur Aktaş, akşam saatlerinde matkap ile çalışırken matkabın ucu elektrik kablosunu deldi.

Matkabın alev alıp patlaması ile birlikte alevler içinde kalan ve kıyafetleri tutuşan Aktaş'ı arkadaşları kurtardı.

Her iki kolunda, bacaklarında ve yüzünde yanıklar oluşan Aktaş, ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

“ÖLÜMDEN DÖNDÜM”

Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Aktaş, şans eseri yaşadığını belirterek şunları söyledi:

* Su tesisatı için matkapla zeminde delme işlemi yaparken matkabın ucu elektrik kablosunu delince, alet birden alev aldı ve patladı.

* Alevler içinde kaldım kıyafetlerim tutuştu, ondan sonrasını tam hatırlamıyorum, ölümden döndüm.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.