Pavyon çetesinden müşterilere ve çalışan kadınlara iğrenç tuzak!

Ankara’da polis ekipleri, Beypazarı’nda Ş.K.’nın oğulları H.K. ve M.K. ile işlettiği pavyonda müşteri olarak gelen kişilere fazla hesap çıkarıldığını, itiraz edenlerin de silahla tehdit edildiğini belirledi. Pavyondaki işlerinden ayrılmak isteyen kadın çalışanların da cinsel içerikli görüntülerinin gizlice kayda alınarak şantaj yapılıp çalışmaya zorlandıkları tespit edildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara polisi, Ankara merkezli Antalya, Bursa, Kırıkkale, Niğde ve Çanakkale’de belirlenen 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün ele başı Ş.K.’nın da aralarında bulunduğu 1’i polis memuru 11 kişi gözaltına alındı.

1’İ POLİS MEMURU 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınanlardan 3’ü serbest bırakılırken, diğerleri adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 kişiden aralarında 1 polis memurunun da bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)