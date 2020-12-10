‘Paylaşımlı daire’ diye tanıtılan kaçak aparta mühür vuruldu

Avcılar, Firüzköy Mahallesi Şafak Sokak’ta yer alan binada yaşanan hırsızlık olayından sonra binayı inceleyen polisler, belli bir bölümünün apart olarak kullanıldığını, onlarca kadın çalışan ve öğrencinin ikamet ettiğini tespit etti. Binada ikamet edenler şüpheli işletmeden şikayetçi oldu.

YURT DİYE AYRI AYRI KİRAYA VERİLMİŞ

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü işletmeciler hakkında ruhsat denetimi başlattı. Söz konusu binanın belli bölümlerinin apart olarak kullanıldığı, kadın öğrenci ve çalışanlara ayrı ayrı kiraya verildiği tespit edildi.

KAPISI MÜHÜRLENDİ

İlgilisi olduğunu beyan eden Cemil Akgün’ün kira sözleşmeleri dışında herhangi bir resmi belge ibraz edemediğinden dolayı iş yeri açma ve çalışma yönetmeliğinin 32. Maddesine istinaden bahçe katında bulunan apartlar her iki giriş kapısından mühürlenerek faaliyetine son verdi.

PAYLAŞIMLI DAİRE DİYE TANITILIYOR

Kaçak işletmenin yaklaşık 4 yıldır bu şekilde hizmet verdiği, internet ilan sitelerinden ‘bayana kiralık paylaşımlı daire’ diye tanıtılarak odaların kiralandığı öğrenildi. Binadan ayrılmak zorunda kalan ikametçiler, apartın içerisinde özel hayat gizliliğini ihlal eden kameralar olduğunu öne sürerek ayrıca suç duyurusunda bulundu.