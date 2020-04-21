Pazar esnafı isyan etti: Binlerce liralık zararımızı kim karşılayacak?

Corona virüsü ile mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Konya'ya bağlı Selçuklu ilçesi, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bazı semt pazarları geçici süreliğine kapatıldı.

Kararla birlikte ilçeye bağlı Fatihışıklar Mahallesi’ndeki Uğurlu semt pazarının da kapatılmasına tepki gösteren pazar esnafı, pazar alanında bir araya gelerek karara tepki gösterdi.

Pazarın yeniden açılmasını talep eden esnaf, binlerce liralık zararları olduğunu ileri sürdü.

“ESNAF ALDIĞI ÜRÜNLERİ NASIL SATACAK ?”

Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde pazar yerinin açılmasını isteyen esnaf Ahmet Porsuk şunları söyledi:

* Valiliğin aldığı kararla uğurlu pazarımız kapatıldı. Biz esnaflar şimdi aldığı ürünleri nasıl satacak? Binlerce liralık zararımızı kim karşılayacak?

* Marketlerde de sosyal mesafe kuralı yok mu? Hepimiz ekmeğimizin derdindeyiz. Bu şekilde bir yasak uygulanmamalı.

* Sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor ama marketler açık. Marketlerde de fiyatlar pazar fiyatının iki katı. Biz hem halkımızın hem de esnafımızın mağdur olmaması için buraya çıktık.

* Arabalarımızda tonlarca malımız var. Maddi hasarımızın haddi hesabı yok. Zaten haftada 2 gün pazara çıkıyoruz.

“ELİMDEKİ MALLAR KOKAR”

Yanında 4 kişinin çalıştığını ve ev masraflarıyla birlikte giderinin fazla olduğunu aktaran Porsuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Ben bakliyatçıyım elimdeki mallar kokar. Yanımda dört kişi çalışıyor. Bunların ücreti günlük 400 lira. Sigortası ve yemek giderleri de var. Bunun hesabını varın siz yapın.

* Evimin gideri var. 4 çocuğum var. Konya genelinde bin 500 kişiye yakın pazarcı esnafımız var. Tuhafiyeci esnafımız şu an bizden daha çok mağdur.

“ŞU ANA KADAR 1 LİRALIK BİLE DESTEK ALMADIK”

Bu zorlu süreçte kimsenin kendilerine destek vermediğini de ifade eden Porsuk, “Devlet büyükleri zararımızı karşılayacak bir adım atmıyor. Şu ana kadar 1 lira bile destek almadık. Banka da faiziyle destek veriyor” dedi.

“HEPİMİZİN ELİNDE MALLARI KALDI”

Vatandaşların marketlere yönlendirildiğini belirten bir başka esnaf ise, sıkıntılarını şöyle dile getirdi:

* Buradaki bütün pazarcı esnafımızın elinde malları kaldı. Elinizde kalan bütün mallarımız bozuluyor. Şimdi de 4 gün sokağa çıkma yasağı başlıyor.

* Şu an vatandaşlarımız alınan kararlarla marketlere yönlendiriliyor. Biz sosyal mesafeyi gözeterek pazar yerimizin açılmasını ve elimizde kalan ürünlerin satmayı istiyoruz.

* Dün elimizde mallarımız kaldı. Benim 2 bin liralık ürünüm var. Diğer arkadaşlarımızda da binlerce liralık ürün var.

PAZAR ESNAFI, KAYMAKAMLIK VE BELEDİYEDEN YARDIM İSTEDİ

Pazar yerine gelen zabıta ve polis ekipleri pazarcı esnafının eylemlerini sonlandırmasını istedi. Bunun üzerine Pazar esnafı kaymakamlık ve belediyeye giderek sorunlarının çözümü noktasında yardım talebinde bulundu.