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Pazar girişinde 1 kilometrelik kuyruk!

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, her çarşamba kurulan pazar yerine girmek isteyenler, yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Pazar girişinde, sosyal mesafe kuralı uygulandı. Maskesiz gelenlere maske dağıtılırken, ateşleri ölçüldü.

17:21 -
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Pazar girişinde 1 kilometrelik kuyruk!

Korkuteli’nde, her hafta çarşamba günleri kurulan halk pazarına girişte, corona virüsü tedbirleri uygulandı.

Halk pazarının çevresi, zabıta ekipleri tarafından bariyerle çevrildi ve alışveriş için gelenler, girişte 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Korkuteli Belediyesi zabıta ekiplerince pazara gelenlerin tek tek ateşi ölçüldü.

Dezenfeksiyon tünelinden geçilerek, pazara giriş için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.

Zabıta ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda da sürekli uyarılarda bulundu.

Halka alışverişlerini 15 dakikada bitirmeleri söylenirken, maskesiz gelenlere ise maske dağıtıldı. DHA

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