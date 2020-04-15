Pazar girişinde 1 kilometrelik kuyruk!

Korkuteli’nde, her hafta çarşamba günleri kurulan halk pazarına girişte, corona virüsü tedbirleri uygulandı.

Halk pazarının çevresi, zabıta ekipleri tarafından bariyerle çevrildi ve alışveriş için gelenler, girişte 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Korkuteli Belediyesi zabıta ekiplerince pazara gelenlerin tek tek ateşi ölçüldü.

Dezenfeksiyon tünelinden geçilerek, pazara giriş için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.

Zabıta ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda da sürekli uyarılarda bulundu.

Halka alışverişlerini 15 dakikada bitirmeleri söylenirken, maskesiz gelenlere ise maske dağıtıldı. DHA