Pazara vatandaş akını! Sosyal mesafe unutuldu…

Edirne'de her Cumartesi günü 1. Murat Mahallesi'nde kurulan halk pazarında vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü'nün corona virüsü tedbirleri kapsamında 1 metre 80 santim olarak açıkladığı sosyal mesafe kuralına Cumartesi pazarında uymayan vatandaşlar, Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin uyarılarına rağmen hayati tehlikeye zemin hazırladılar.

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı corona virüsü tedbirleri kapsamında pazar alanına bir kapıdan giriş yapan vatandaşların, zabıta ekipleri tarafından ateş ölçümü gerçekleştirildi.

Pazar yerine giriş yapan vatandaşlara el dezenfektanı kullanımı ile ilgili uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, maskesi bulunmayan vatandaşlara da maske dağıttılar. Pazar esnafının maske, eldiven ve el dezenfektanı kullanımına dikkat ettiği halk pazarında, vatandaşların ürün seçmesine de izin verilmedi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerindeki vatandaşları sosyal mesafe kuralına uyma konusunda 10 dakikada bir anonslarla uyarıda bulunurken; alışveriş yapan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.

İLGİLİ HABER Yasak sosyal mesafeyi unutturdu!

“RECEP GÜRKAN’IN TALİMATIYLA MASKE DAĞITTIK”

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Zogo, corona virüsü salgınına rağmen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla halk pazarlarında önlemlerle almaya devam ettiklerini belirtirken; vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaya davet etti.

Zogo, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin saat 08.00'den itibaren pazar yerindeki denetimlere başladığını ifade ederken, “İçişleri Bakanlığı tarafından alınan idari tedbirler kapsamında, belediye başkanımız Recep Gürkan'ın talimatıyla güne pazarcılara maske dağıtarak başladık. Daha sonra pazar girişinde vatandaşlarımıza ateş ölçme ve el dezenfektanı sunarak, maskesi olmayanlara maske dağıttık. Tezgahlar arasında 3 metre mesafe şartını uyguluyoruz. 10 dakikada bir anons yaparak pazar içerisindeki esnaf sayının 2 katı kadar vatandaşı alışverişe alıyoruz. Yoğun olduğu dönemlerde vatandaşlarımızı kapı dışında bekletiyoruz” dedi.

“SIK SIK UYARIYORUZ”

Vatandaşların, Pazar yerine bir giriş kapısında girebildiğini ve iki çıkış kapısından ayrılabildiğini belirten Zogo, “Buna göre vatandaşlarımızın, pazara girdikten sonra çıkışlarını iki kapıdan yapmalarını için sık sık uyarılarda bulunuyoruz. Kapılarda zabıta ekiplerimiz var. Onlar da vatandaşlarımızı çıkış kapılarından içeri almıyorlar. Buradaki amaç; tek giriş kapısından pazara giriş yapmalarını, ateşlerinin ölçülmesini ve maskesiz olanlara maske vererek pazar yerine maske ile girmelerini ve alışveriş yapmalarını sağlamaktır” sözlerine yer verdi.

“DUYARLI OLMALARINI BEKLİYORUZ”

Zogo, zabıta ekiplerinin corona virüsü salgınına karşı aldığı tedbirlere rağmen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaya devam etmesinin hatırlatılması üzerine cevap verirken, “Israrla 10 dakikada bir anons ediyoruz. Pazarın giriş kapısından içeriye fazla vatandaş almamaya çalışıyoruz. Bekleterek içeriye alıyoruz ama biz de onlardan daha duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi.

Gün boyunca devam eden pazar alışverişinde vatandaşlar yoğunluk oluştururken; ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla sosyal mesafe kuralına uymayarak hayatlarını tehlikeye attılar.