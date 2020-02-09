Pazarcı soğukta tezgah açmadı!

Malatya Sebze ve Meyve Pazarında da bazı esnafların bugün tezgah açmadıkları görüldü. Bu arada, Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiyle göre, aşırı soğuklar Pazartesi ve Salı günü de bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, “Malatya'da Pazartesi ve Salı günleri hava parçalı bulutlu geçmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise en az eksi 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor” dediler.

Hissedilir hava sıcaklığının ise bazı ilçelerde eksi 15 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini söyleyen Meteoroloji yetkilileri, Çarşamba günü Malatya ve civarında kar yağışının beklendiğini, kar yağışı ile birlikte aşırı soğukların giderek, mevsim normallerinde sıcaklık beklediklerini kaydettiler. İHA