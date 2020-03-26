Pazarı denetleyen heyet sosyal mesafe kuralına uymadı!

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, corona virüsüne karşı alınan önlemleri yerinde incelemek üzere Bozüyük ilçesini ziyaret etti.

Bozüyük’teki kapalı pazar yerini inceleyen protokol ekibinin maske ve eldiven takmaması büyük şaşkınlık yarattı.

Ekiptekilerin sosyal mesafe kuralına da uymadığı görüldü.

SOSYAL MESAFEYİ KORUMADILAR

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük ilçesini ziyaret ederek Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman’dan Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi’ndeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Şentürk daha sonra Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile birlikte kapalı pazarı yerini ziyaret etti.

Pazar yerindeki esnaf, corona virüsüne karşı eldiven ve maske ile çalışırken, ziyaret sırasında Vali Şentürk, başkan Bakkalcıoğlu, kaymakam Hasan Yaman ile beraberindeki heyetin maske ve eldiven kullanmadığı görüldü.

Heyettekilerin, 1 metrelik ‘sosyal mesafe' kuralına da uymamaları dikkat çekti.

“ÇALIŞMALAR HASSASİYETLE YÜRÜTÜLÜYOR”

Küresel salgının yayılmasını önlemek için halkın alınan tedbirler konusunda gerekli hassasiyeti göstermesinin önemli olduğunu belirten Vali Şentürk şunları söyledi:

* 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının 112, 155 ve 156 numaraları aramaları durumunda çözüm üretiliyor.

* Talepler, ilçelerimizi ilgilendiriyorsa İlçe Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezlerine iletiliyor.

* Vatandaşımız herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli çalışmalar hassasiyetle yürütülüyor.

* Gelen talepler itinayla değerlendiriliyor.

* Yaşlılarımızı her zaman korumak ve kollamak, saygı ve hürmeti göstermek bizim kültürümüzde var.