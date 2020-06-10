Pegasus, Almanya’ya uçuş gerçekleştirecek!

Pegasus tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* 13-21 Haziran Arasında Gerçekleşecek Almanya Uçuşlarımıza Kabul Edilecek Misafirlerimiz İçin Detaylı Bilgiler Aşağıdadır. Ayrıca; 22 Haziran 2020 İtibarıyla Planlanan Seferlerimiz Rezervasyon Sistemimizde Satışa Açıktır.

* 13 Haziran – 21 Haziran haftasında Almanya ile Türkiye arasında sadece aşağıdaki uçuşlar gerçekleşecektir ve listenin altında belirtilen kriterlere uygun misafirlerimiz kabul edilecektir.

* Aşağıda paylaştığımız seferler dışındaki 13-21 Haziran haftasındaki Türkiye Almanya arasındaki tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 22 Haziran 2020 itibarıyla planlanan seferlerimiz rezervasyon sistemimizde satışa açıktır.

* 13-21 Haziran arasında Almanya-Türkiye arasında çift yönlü yapılacak seferlere sadece aşağıdaki kriterlere uygun misafirlerimiz kabul edilecektir.

* Türkiye varışlı seferlerimiz için: Sadece aşağıdaki şartları taşıyan kişilerin Türkiye'ye girişine izin verilmektedir:

* T.C. vatandaşları (Almanya dışında ikamet edenler dahil, örneğin: Belçika, Hollanda.)

* Mavi kart sahibi kişiler

* Türkiye'de oturum iznine sahip kişiler (Almanya dışında ikamet edenler dahil)

* Türk vatandaşı ile evli olup Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu eşlerin aile cüzdanı veya onaylı nüfus kayıt örneği ibraz etmeleri

* Evliliklerini henüz ülkemiz nüfus kütüklerine tescil etmemiş/edememiş olan vatandaşlarımızın, bu evliliklerini yurt dışı temsilcimize tecil edilmesi/belgelendirilmesi şartıyla, yabancı uyruklu çocuklarının ise bu evlilikten doğmuş olduğunu gösteren belge ibraz etmeleri kaydıyla yolcularımız uçuşa kabul edilecektir.

* Türkiye'ye giriş yapacak kişilerin Sağlık Bakanlığı talimatı doğrultusunda evlerin de 14 günlük karantina uygulaması kapsamına girmeleri gerekmektedir.

* Almanya varışlı seferlerimiz için: Sadece aşağıdaki şartları taşıtan kişilerin Almanya'ya girişine izin verilmektedir.

* Almanya vatandaşları

* Almanya tarafından verilen oturum iznine sahip kişiler

* 17 Mart 2020 tarihinden sonra düzenlenmiş olan C tipi ve D tipi vize sahibi kişiler.

* D tipi vizeler için şartlar:

* AB vatandaşı ile aile birleşimi için düzenlenmiş olması

* Önceden kullanılmış olan eğitim ve iş amaçlı vizeler

* İlk kez giriş yapacak kişiler kabul edilmeyecektir (İlaç sektörü, gemi adamı, mevsimlik çalışan, tarım, medya veya metal sektöründe çalışanlar hariç)

* Varış noktalarının Almanya olması gerekmektedir. (Örneğin: Belçika'ya seyahat edecek olan D tipi vizeler kabul edilmeyecektir.

* Almanya üzerinden ikamet ettikleri komşu ülkeye transfer yapacak olan Avrupa Birliği vatandaşları ve Avrupa Birliği üyesi olan ülkeye dair oturumu olan diğer ülke vatandaşları (transferin nasıl yapılacağına dair belge gerekmektedir. Örneğin: Transfer uçuş bileti)

* İş amaçlı seyahatlerde bulunacağına dair kanıtları olan yolcular (Örneğin; Askeri personel, gemi personeli, taşımacılık faaliyetinde bulunacak kişiler, diplomatlar, bakım personelleri, gıda endüstrisi personeli vb.)

* Almanya üzerinden kendi ülkelerine transfer uçuş gerçekleştirecek kişiler (Devam uçuş biletlerini beyan etmeleri gerekmektedir.)

* Turistik veya aile ziyareti amaçlı seyahatlerde Gri veya Yeşil pasaport sahibi kişiler kabul edilmeyecektir.

* Almanya’ya giriş yapacak kişilerin eyalet kurallarına istinaden kendi evlerin de 14 günlük karantina uygulaması kapsamına girmeleri söz konusudur. (Gemi adamları hariç)