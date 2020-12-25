Pegasus kazasının bilirkişi raporu tamamlandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat günü, Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi de yaralanmıştı.

Kazanın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında inşaat yüksek mühendisi, uçak yüksek mühendisi, meteoroloji yüksek mühendisi, iş güvenliği uzmanı, hukukçu ve pilottan oluşan 6 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor dosyaya ulaştı.

Raporda, kazanın alçak seviyedeki rüzgar kayması, rüzgar yönü ve şiddetindeki değişimin pilot tarafından anlık olarak yakalanamaması, kaza öncesi raporlanan gök gürültülü sağanak yağış sebebiyle zeminin kayganlaşmış olması ile fren mesafesinin artması sebeplerinin birleşimi sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

YILDIRIM ÇARPINCA STRESE GİRDİĞİ BELİRTİLDİ

Kaptan pilot Mahmut Aslan'ın Yalova dolaylarında uçağa yıldırım isabet etmesinin verdiği stres ile mevcut meteorolojik koşulların kötü olması ve yolcuların hava koşulları sebebiyle olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek amacıyla bir an önce uçağı güvenli şekilde indirmeye odaklanması sebebiyle bunu yapamadığı anlatıldı. Uçağın 6 saniye pist üzerinde yavaşlamadan ilerlediği belirtildi.

KAPTAN PİLOTU UYARMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLDİ

Yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın yaklaşma ve iniş aşamalarında yerinde sesli uyarıları yapmadığının aktarıldığı raporda, uyarıları yaptıktan sonra herhangi bir düzeltme kaptan pilot tarafından yapılmıyorsa, önce ‘pas geç' sesli ikazı hala tepki gelmiyorsa, kontrolleri alıp uçağı pas geçirmesi gerektiği kaydedildi. Raporda, “Hem şirketteki hem de uçak tipindeki düşük tecrübesinin de etkisiyle bu görevleri tam olarak yerine getiremediği tespit edilmiştir” denildi.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri'ne (HEAŞ) ilişkin değerlendirilmeye de yer verilen raporda, 4-5 Şubat tarihlerinde pistin bir bölümünde lastik izi temizleme çalışmasının yapıldığının raporlandığı, ancak 6 Mart tarihli bir yazı incelendiğinde, pistin sonu olan bölümlerde herhangi bir lastik izi temizleme çalışması yapıldığının raporlanmadığı belirtildi.

KAPTAN PİLOT ‘ASLİ KUSURLU'

Bilirkişi raporunda oy çokluğuyla, uçak kazasının meydana gelmesinde kaptan pilot Mahmut Aslan'ın, HEAŞ Havalimanı otoritesinin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ekip Şefi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafik kontrolörü Serhat K., Yeşilköy Havalimanı Yaklaşma Hava Trafik Kontrolörü C Ekip Şefi ve hava trafik kontrolörü Nesrin B.'nin ‘asli kusurlu olduğu' tespit edildi. Raporda yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın ‘tali derecede kusurlu' olduğu, hava trafik kontrolörü Ela A.'nın ‘kusurlu olmadığı' kaydedildi.

BİLİRKİŞİ MUHALEFET ETTİ

Kusur durumuna muhalefet eden bilirkişi, kaptan pilot ile yardımcı pilotun ‘uçuş ekibi'ni oluşturduğunu, her iki pilotun da ‘asli derecede kusurlu' oldukları sonucuna varmanın uygun ve yerinde olacağını belirtti.

Bilirkişinin kişisel görüş raporunda, kusur durumu ile ilgili nihai değerlendirme yapabilmek için uçak kazası ile ilgili Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı’nın hazırlayacağı nihai raporun beklenmesinin uygun olacağı belirtildi.