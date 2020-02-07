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Pegasus’un Madrid ve Bükreş uçakları yoğunluktan Sabiha Gökçen’e inemedi

Kaza günü iptal edilen seferlerin yerine düzenlenen ek seferler dün akşam Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yoğun hava trafiğine neden oldu. Pegasus’un Madrid ve Bükreş’ten gelen uçakları havada beklemek yerine İstanbul Havalimanı’na indi. Yakıt ikmalinin ardından sorunsuz şekilde Sabiha Gökçen’e indi.

Yusuf DEMİR
11:54 -
Haberler Gündem
Pegasus’un Madrid ve Bükreş uçakları yoğunluktan Sabiha Gökçen’e inemedi

Sabiha Gökçen Havalimanı, 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ertesinde dün akşam ekstra bir yoğunluk yaşadı. Önceki gün kazanın olduğu saatlerde havalimanının trafiğe kapatılması nedeniyle iptal edilen bazı seferlerin telafisi için dün ek seferler düzenlendi. Yoğun trafik nedeniyle uçaklar havada uzun süre beklemek zorunda kaldı

YOLCULAR TEDİRGİN OLDU

Pegasus Havayolları'nın Madrid ve Bükreş'ten kalkan uçakları saat 20.00 sıralarında Sabiha Gökçen'e inmek üzere yaklaştı. İki uçak yoğun trafikte havada beklemek yerine İstanbul Havalimanı'na inip beklemeyi tercih etti. Yolcuların, “Yoğunluk nedeniyle inemedik” anonsu nedeniyle kısa bir süre tedirginlik yaşadığı aktarıldı. İki uçak da yakıt ikmali yaptıktan sonra saat 23.00 sıralarında Sabiha Gökçen'e sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.  

TC-CPJ / Boeing 737.8 14.17 Madrid 19.45 İstanbul Havalimanı 22.27 İstanbul Havalimanı 23.02 Sabiha Gökçen

 

TC-DCL / Airbus320 20.00 Bükreş 20.50 İstanbul Havalimanı 22.46 İstanbul Havalimanı 23.12 Sabiha Gökçen 

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Son güncelleme: 12:09 07.02.2020
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